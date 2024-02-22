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  • У Дніпрі на Святослава Хороброго неповнолітній скутерист-кур’єр потрапив під колеса Toyota (ВІДЕО)

У Дніпрі на Святослава Хороброго неповнолітній скутерист-кур’єр потрапив під колеса Toyota (ВІДЕО)

Сьогодні 11:23
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15-річний хлопець їхав з рюкзаком однієї зі служб доставки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Святослава Хороброго неповнолітній скутерист-кур'єр потрапив під колеса Toyota (ВІДЕО)

Учора ввечері у Дніпрі на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Виконкомівської сталася аварія. Там водій скутера Honda порушив правила дорожнього руху та потрапив під колеса автомобіля Toyota. На щастя, обійшлося без травмованих.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Як виявилося, водій скутера — неповнолітній і не має права керування вказаним транспортним засобом. Патрульні викликали батька 15-річного хлопця і в його присутності склали на порушника протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, що не має права керування) КУпАП.

Шановні батьки! Слідкуйте за своїми дітьми! Не допускайте вчинення ними правопорушень! – закликали патрульні.

Відео моменту ДТП:

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Новости Днепра про У Дніпрі на Святослава Хороброго неповнолітній скутерист-кур'єр потрапив під колеса Toyota (ВІДЕО)Українська

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