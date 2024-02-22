На Дніпропетровщині чоловік руками та ногами побив жінку до смерті

19 лютого в одному з будинків у Дніпровському районі 35-річний чоловік забив до смерті 30-річну жінку.
Як встановили правоохоронці, між чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої підозрюваний руками та ногами побив потерпілу. Від отриманих травм вона померла. Злочинець втік з місця події та переховувався на території області.
Згодом правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його.
20 лютого слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Читайте також:
Автор:
Вічна слава Герою!
Жінку засудили до 15 років за ґратами.
Росіяни знову намагалися атакувати Дніпропетровщину безпілотниками.
Мешканця Нікополя звинувачують у мародерстві.