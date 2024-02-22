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На Дніпропетровщині чоловік руками та ногами побив жінку до смерті

Сьогодні 09:32
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Підозрюваного затримали.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік руками та ногами побив жінку до смерті

19 лютого в одному з будинків у Дніпровському районі 35-річний чоловік забив до смерті 30-річну жінку.

Як встановили правоохоронці, між чоловіком та жінкою виникла сварка, під час якої підозрюваний руками та ногами побив потерпілу. Від отриманих травм вона померла. Злочинець втік з місця події та переховувався на території області.

Згодом правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його.

20 лютого слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік руками та ногами побив жінку до смерті

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік руками та ногами побив жінку до смертіУкраїнська

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