На Днепропетровщине мужчина руками и ногами избил женщину до смерти

19 февраля в одном из домов в Днепровском районе 35-летний мужчина забил до смерти 30-летнюю женщину.
Как установили правоохранители, между мужчиной и женщиной возникла ссора, во время которой подозреваемый руками и ногами избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась. Преступник сбежал с места происшествия и скрывался на территории области.
Позже правоохранители разыскали подозреваемого и задержали его.
20 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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