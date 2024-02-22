На Днепропетровщине мужчина руками и ногами избил женщину до смерти

Подозреваемого задержали.

19 февраля в одном из домов в Днепровском районе 35-летний мужчина забил до смерти 30-летнюю женщину.

Как установили правоохранители, между мужчиной и женщиной возникла ссора, во время которой подозреваемый руками и ногами избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась. Преступник сбежал с места происшествия и скрывался на территории области.

Позже правоохранители разыскали подозреваемого и задержали его.

20 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: