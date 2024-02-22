В яких випадках мешканцям Дніпра не зарахують страховий стаж і що тоді робити

Важлива інформація!

Для виходу на пенсію українці повинні досягти певного віку, а також мати достатню кількість страхового стажу. Але у деяких випадках частину стажу можуть не зарахувати, а це суттєво вплине на розмір соцвиплати.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Коли можуть не зарахувати стаж

Інформація про стаж, який громадяни отримали до 2004 року, повинна бути оцифрована. Якщо скан-копії трудової книжки зроблені неякісно, їх можуть не прийняти у ПФ. Зокрема, такі документи відхилять у разі:

недотримання вимог до сканованих документів;

неточності у наданих даних;

невідповідності імені, прізвища, по батькові тощо.

Водночас у Пенсійному фонді наголосили, що у таких випадках ситуацію можна виправити.

У випадку виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи після 01 липня 2000 року або створення неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України відомості про трудову діяльність подаються повторно, – заявила начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад.

Під час повторної подачі відомостей треба надати титульну сторінку та сторінки зі змінами.

Як подати документи:

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі з використанням КЕП;

створити повторне звернення (застраховані особи – у вкладці “Відомості про трудові відносини”, роботодавці – у вкладці “Відомості про трудові відносини робітника”);

заповнити екранну форму;

повторно завантажити скановану копію титульного аркуша трудової книжки (для ідентифікації приналежності документа);

прикріпити скановану копію сторінки із записами, які потребують уточнення;

за необхідності – додати скановану копію уточнюючої довідки.

Якщо при наданні документів виявили помилку, особа повинна надати Пенсійному фонду довідки чи інші документи, що підтверджують коректність вказаних даних.

Читайте також:

Українська

Автор: