В каких случаях жителям Днепра не засчитают страховой стаж и что тогда делать

Для выхода на пенсию украинцы должны достичь определенного возраста, а также иметь достаточное количество страхового стажа. Но в некоторых случаях часть стажа могут не засчитать, а это существенно повлияет на размер соцвыплаты.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Когда могут не засчитать стаж
Информация о стаже, который граждане получили до 2004 года, должна быть оцифрована. Если скан-копии трудовой книжки сделаны некачественно, их могут не принять в ПФ. В частности, такие документы отклонят в случае:
В то же время в Пенсионном фонде отметили, что в таких случаях ситуацию можно исправить.
При исправлении записей в случае обнаружения неправильной или неточной записи о периодах работы после 1 июля 2000 года, или создания неправильной или неточной электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины сведения о трудовой деятельности подаются повторно, — заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
При повторной подаче сведений надо предоставить титульную страницу и страницы с изменениями.
Как подать документы:
Если при предоставлении документов была обнаружена ошибка, гражданин должен предоставить Пенсионному фонду справки или другие документы, подтверждающие корректность указанных данных.
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