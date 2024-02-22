В каких случаях жителям Днепра не засчитают страховой стаж и что тогда делать

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Для выхода на пенсию украинцы должны достичь определенного возраста, а также иметь достаточное количество страхового стажа. Но в некоторых случаях часть стажа могут не засчитать, а это существенно повлияет на размер соцвыплаты.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Когда могут не засчитать стаж

Информация о стаже, который граждане получили до 2004 года, должна быть оцифрована. Если скан-копии трудовой книжки сделаны некачественно, их могут не принять в ПФ. В частности, такие документы отклонят в случае:

несоблюдения требований к сканированным документам;

неточности в предоставленных данных;

несоответствия имени, фамилии, отчества и тому подобное.

В то же время в Пенсионном фонде отметили, что в таких случаях ситуацию можно исправить.

При исправлении записей в случае обнаружения неправильной или неточной записи о периодах работы после 1 июля 2000 года, или создания неправильной или неточной электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины сведения о трудовой деятельности подаются повторно, — заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

При повторной подаче сведений надо предоставить титульную страницу и страницы с изменениями.

Как подать документы:

авторизоваться в личном кабинете на веб-портале с использованием КЭП;

создать повторное обращение (застрахованные лица — во вкладке «Сведения о трудовых отношениях», работодатели — во вкладке «Сведения о трудовых отношениях работника»);

заполнить экранную форму;

повторно загрузить сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа);

прикрепить сканированную копию страницы с записями, которые требуют уточнения;

при необходимости — добавить сканированную копию уточняющей справки.

Если при предоставлении документов была обнаружена ошибка, гражданин должен предоставить Пенсионному фонду справки или другие документы, подтверждающие корректность указанных данных.

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