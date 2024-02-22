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  • В Днепре на Святослава Хороброго несовершеннолетний скутерист-курьер попал под колеса Toyota (ВИДЕО)

В Днепре на Святослава Хороброго несовершеннолетний скутерист-курьер попал под колеса Toyota (ВИДЕО)

Сегодня 11:23
просмотров

15-летний парень ехал с рюкзаком одной из служб доставки.

Новости Днепра про В Днепре на Святослава Хороброго несовершеннолетний скутерист-курьер попал под колеса Toyota (ВИДЕО)

Вчера вечером в Днепре на перекрестке улиц Святослава Хороброго и Исполкомовской произошла авария. Там водитель скутера Honda нарушил правила дорожного движения и попал под колеса автомобиля Toyota. К счастью, обошлось без травмированных.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как оказалось, водитель скутера — несовершеннолетний и не имеет права управления указанным транспортным средством. Патрульные вызвали отца 15-летнего парня и в его присутствии составили на нарушителя протокол по ст.124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Уважаемые родители! Следите за своими детьми! Не допускайте совершения ими правонарушений! — призвали патрульные.

Видео момента ДТП:

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Новости Днепра про В Днепре на Святослава Хороброго несовершеннолетний скутерист-курьер попал под колеса Toyota (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Святослава Хороброго несовершеннолетний скутерист-курьер попал под колеса Toyota (ВИДЕО)Русский

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