В Днепре на Святослава Хороброго несовершеннолетний скутерист-курьер попал под колеса Toyota (ВИДЕО)

Вчера вечером в Днепре на перекрестке улиц Святослава Хороброго и Исполкомовской произошла авария. Там водитель скутера Honda нарушил правила дорожного движения и попал под колеса автомобиля Toyota. К счастью, обошлось без травмированных.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Как оказалось, водитель скутера — несовершеннолетний и не имеет права управления указанным транспортным средством. Патрульные вызвали отца 15-летнего парня и в его присутствии составили на нарушителя протокол по ст.124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.
Уважаемые родители! Следите за своими детьми! Не допускайте совершения ими правонарушений! — призвали патрульные.
Видео момента ДТП:
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