Пішли з навчального закладу: на Дніпропетровщині поліція розшукує двох підлітків

У Дніпропетровській області правоохоронці розшукують двох неповнолітніх дітей: 13-річного Павла Степанченка та 14-річного Олександра Яценка.
Відомо, що 22 лютого близько 10:00 хлопці пішли з навчального закладу в с. Іванівка та на теперішній час їхнє місцеперебування невідоме.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Якщо ви бачили підлітків чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: (093) 63 57 745, 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині.
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