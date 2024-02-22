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  • Пішли з навчального закладу: на Дніпропетровщині поліція розшукує двох підлітків

Пішли з навчального закладу: на Дніпропетровщині поліція розшукує двох підлітків

Сьогодні 14:15
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішли з навчального закладу: на Дніпропетровщині поліція розшукує двох підлітків

У Дніпропетровській області правоохоронці розшукують двох неповнолітніх дітей: 13-річного Павла Степанченка та 14-річного Олександра Яценка.

Відомо, що 22 лютого близько 10:00 хлопці пішли з навчального закладу в с. Іванівка та на теперішній час їхнє місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Якщо ви бачили підлітків чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: (093) 63 57 745, 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині.

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Новости Днепра про Пішли з навчального закладу: на Дніпропетровщині поліція розшукує двох підлітківУкраїнська

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