На Дніпропетровщині знищили нерозірвану російську ракету (ВІДЕО)

Чи не щодня ворог атакує Дніпропетровщину ракетами та дронами.

Так, днями окупанти скерували на область авіаційну ракету. Її приземлили сили ППО – залізяччя впало в поле в одному з районів.

21 лютого поліцейські-вибухотехніки виявили нерозірвану російську ракету. Після огляду правоохоронці вирішили знищити її на місці.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Вибухотехніки прилаштували до ракети тротил та за допомогою електродетонатора здійснили контрольований підрив.

Як це було – можете подивитися на відео:

Ворог щоденно тероризує українські міста та мирне населення. Поліцейські-вибухотехніки продовжують очищати українську землю та знищують вибухонебезпечні предмети, – додали у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО).

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