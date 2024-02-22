На Дніпропетровщині знищили нерозірвану російську ракету (ВІДЕО)

Так, днями окупанти скерували на область авіаційну ракету. Її приземлили сили ППО – залізяччя впало в поле в одному з районів.
21 лютого поліцейські-вибухотехніки виявили нерозірвану російську ракету. Після огляду правоохоронці вирішили знищити її на місці.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Вибухотехніки прилаштували до ракети тротил та за допомогою електродетонатора здійснили контрольований підрив.
Як це було – можете подивитися на відео:
Ворог щоденно тероризує українські міста та мирне населення. Поліцейські-вибухотехніки продовжують очищати українську землю та знищують вибухонебезпечні предмети, – додали у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО).
Читайте також:
Автор:
Будь ласка, будьте у безпечних місцях!
15-річний хлопець їхав з рюкзаком однієї зі служб доставки.
Будівлю, де колись розташовувався Держбанк Кам’янського, продають.
Підозрюваного затримали.