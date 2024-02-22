На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии

22 февраля в исправительной колонии Криворожского района «соединили свои судьбы двое влюбленных».
Об этом сообщили на Facebook-странице колонии в соцсетях.
Свадьба всегда является радостным и важным шагом в жизни каждого человека, когда два любимых сердца объединяются в объятиях любви и преданности. Бракосочетание в учреждении становится не только свадебным обрядом для двух влюбленных людей, но и символом надежды и возможности для всех, кто верит в силу любви даже в самых необычных обстоятельствах, — пишут работники учреждения.
Жених оделся скромно – в спортивную кофту и штаны. Невеста не нарушила свадебные традиции и надела белое платье, но была без фаты. Свой союз молодежи скрепили подписями на документах, кольцами и поцелуем.
Обошлось без помпезных гуляний, но впереди у молодоженов всю жизнь, осталось только выйти на свободу.
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