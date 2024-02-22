В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)

На днях в Днепре заметили вандала, который ворует цветы из клумб.
Мужчину, укравшего несколько кустов и оборвавшего цветы, заняли на видео камеры наблюдения вблизи одного из домов. На записи, которую публикуют в соцсетях, видно, как неизвестный срывает несколько растений и убегает.
На видео можно увидеть, что мужчина сначала остановился возле клумбы и закурил, а затем огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого нет и за ним никто не наблюдает. После этого вандал направился к цветам, сорвал несколько растений и бросился прочь.
Однако незамеченному мужчине скрыться не удалось. Его дерзкую кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Горожане говорят, что вандал и раньше обрывал клумбы вблизи их дома, но задержать его не удалось до сих пор.
Видео — тг-канал «Дніпро Оперативний»
Напомним, ранее мы сообщали, что ливневую канализацию на Европейской площади от автохамов защитят клумбами.
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