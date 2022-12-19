В Хмельницком установили новогоднюю елку на обломке российской ракеты

Так, в центре Хмельницкого новогоднюю елку установили на обломке российской ракеты.
Об этом сообщает Громадське Хмельницький.
Елку в центре Хмельницкого украсили сине-желтыми флажками, игрушками и закрепили на обломке ракеты.
Несмотря ни на что, мы выстоим и победим! Всё будет Украина!
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