В Хмельницком установили новогоднюю елку на обломке российской ракеты

В этом году Новый год мы будем встречать не так, как раньше.

Так, в центре Хмельницкого новогоднюю елку установили на обломке российской ракеты.

Об этом сообщает Громадське Хмельницький.

Елку в центре Хмельницкого украсили сине-желтыми флажками, игрушками и закрепили на обломке ракеты.

Несмотря ни на что, мы выстоим и победим! Всё будет Украина!

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