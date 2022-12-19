Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Соответственно – графики стабилизационных отключений пока не действуют!
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Как отмечают энергетики, это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, — отмечают специалисты ДТЭК.
Поэтому советуем зарядить телефоны и повербанки!
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