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Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Сегодня 11:19
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Сегодня в Днепропетровской области могут выключить свет в любой момент, ведь в регионе применены экстренные отключения света.

Новости Днепра про Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Соответственно – графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Как отмечают энергетики, это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, — отмечают специалисты ДТЭК.

Поэтому советуем зарядить телефоны и повербанки!

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