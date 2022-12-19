Как работают в понедельник в Днепре метро, ​​трамваи и троллейбусы

Сегодня, 19 декабря, в Днепре метро возобновило свою работу.

Об этом сообщает КП «Днепровский метрополитен».

График работы метрополитена – с 5:35 до 23:00. Как укрытие метро работает круглосуточно.

Относительно трамваев и троллейбусов – они сегодня не работают. Если вы видите проезжающий электротранспорт, то это технический рейс, который может перевозить пассажиров.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, с помощью которого можно узнать расписание общественного транспорта.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: