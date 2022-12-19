Как работают в понедельник в Днепре метро, ​​трамваи и троллейбусы

Об этом сообщает КП «Днепровский метрополитен».
График работы метрополитена – с 5:35 до 23:00. Как укрытие метро работает круглосуточно.
Относительно трамваев и троллейбусов – они сегодня не работают. Если вы видите проезжающий электротранспорт, то это технический рейс, который может перевозить пассажиров.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, с помощью которого можно узнать расписание общественного транспорта.
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