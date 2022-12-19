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В Днепре уже два дня разыскивают 25-летнего парня

Сегодня 10:42
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В Днепре разыскивают 25-летнего Максима Кирячко.

Новости Днепра про В Днепре уже два дня разыскивают 25-летнего парня

17 декабря он ушел из дома и пропал. Последний раз его видели около 18:00 в районе ул. Фосфорной.

Приметы: примерно 185 см, спортивного телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: светлые джинсы, темно-зеленая куртка, темно-синяя шапка, коричневые ботинки и свитер в широкую полоску.

Особые приметы: цветное тату от запястья до локтя.

Если вы видели Максима или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по телефону (068) 777-01-12 или 102. Любая информация может потребоваться.

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