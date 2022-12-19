У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку російської ракети

Так, у центрі Хмельницького новорічну ялинку встановили на уламку російської ракети.
Про це повідомляє Громадське Хмельницький.
Ялинку в центрі Хмельницького прикрасили синьо-жовтими прапорцями, іграшками та закріпили на уламку ракети.
Незважаючи ні на що, ми вистоїмо та переможемо! Усе буде Україна!
Читайте також:
Автор:
Збройні сили України проводять операції на території росії з використанням…
Через масований російський ракетний удар затримуються деякі потяги.
У Варшаві в приміщенні Головного управління національної поліції 14 грудня…
До Нового року лишилося два тижні. У Дніпрі відкриваються ялинкові…