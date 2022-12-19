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  • У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку російської ракети

У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку російської ракети

Сьогодні 18:12
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Цьогоріч Новий рік ми будемо зустрічати не так, як раніше.

Новости Днепра про У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку російської ракети

Так, у центрі Хмельницького новорічну ялинку встановили на уламку російської ракети.

Про це повідомляє Громадське Хмельницький.

Ялинку в центрі Хмельницького прикрасили синьо-жовтими прапорцями, іграшками та закріпили на уламку ракети.

Новости Днепра про У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку російської ракети

Незважаючи ні на що, ми вистоїмо та переможемо! Усе буде Україна!

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Новости Днепра про У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку російської ракетиУкраїнська

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