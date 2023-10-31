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Новости В ДТЭК впервые предупредили об отключении света: где не будет сегодня и причина
В ДТЭК впервые предупредили об отключении света: где не будет сегодня и причина
Время указано ориентировочное!
Сегодня, 31 октября, абоненты компании ДТЭК останутся без света ориентировочно с 8:00 до 19:00.
Причина – проведение плановых работ.
Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Полонской-Василенко, 2, 4;
пер. Желваковского, 2, 4;
просп. Слобожанский, 17, 19, 21;
ул. Котляревского, 2, 5, 7, 7-А, 9-Г, 11, 11-А;
ул. Гаражная, 4;
Донецкого шоссе, 97, 99, 103, 107, 109, 123, 123-А, 131, 131-Б, 135;
ул. Михновского, 2, 4, 10;
ул. Щербаня, 2, 4;
ул. Магдалиновская, 4;
ул. Усенко, 9, 11-К, 13, 15, 19, 21;
ул. Майдан Озерный, 19, 21, 21-А;
ул. Андрея Фабра, 14, 16;
ул. Староказацкая, 25, 50;
ул. Вячеслава Липинского, 14;
ул. Магдебургского права, 2;
просп. Дмитрия Яворницкого, 40, 42, 44;
ул. Харьковская, 2, 4;
просп. Богдана Хмельницкого, 8, 10, 12, 14, 28-А;
ул. Ивана Акинфиева, 1, 2, 9, 11, 14, 14-Б, 15, 15-А;
ул. Яворницкого, 6;
пер. Яворницкого, 6;
пл. Шевченко, 4-А;
ул. Муслима Магомаева, 2, 5;
ул. Роблена, 2;
ул. Марии Гринченко, 2, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 33, 35;
ул. Фортечная, 1, 3-26, 24-А, 28;
ул. Крамнича, 2;
пер. Кирина, 4, 5, 7;
пер. Лемешева, 1, 3, 5;
просп. Свободы, 6, 8, 8-А, 8-Б, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 60-А, 62, 78, 82, 84;
пер. Белозерский, 1-14, 14-А, 15-18, 20-27;
пер. Мраморный, 1-21, 23;
ул. Якорная, 1-7, 9-А, 10-17, 19;
пер. Солнечный, 1-17, 19, 23;
пер. Танковый, 1-8, 11-16, 19, 21, 23;
ул. Лавандовая, 1, 2, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29-33, 34, 35, 37-47, 49, 52, 53, 53-А, 53-Б, 54;
ул. Лирическая, 79, 106, 106-А, 108;
пер. Возрождения, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-А, 25, 27, 29, 31;
пер. Яблоневый, 1-4, 6, 8, 10;
ул. Большая Диевская, 103, 400-543 (частично);
ул. Мукачевская, 33, 35, 74;
ул. Андрейченко, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
пер. Вагнера, 52;
ул. Коробова, 2, 3-А, 6;
ж/м Красный Камень, 4-6, 8;
ул. Героев Революции, 26, 30;
ул. Докучаева, 18–25, 26, 27;
просп. Металлургов, 12-38 (четные);
ул. Фланговая, 11, 13, 15, 17, 19, 20-28, 28-А;
ул. Садовского, 1-45 (частично);
ул. Новошкольная, 70-80 (частично);
ул. Сосновая, 15, 15-Б;
ул. Банковская, 12-Л;
ул. Антоновича, 4, 6, 10, 10-Б;
просп. Александра Поля, 59;
бульвара Славы, 28-40 (частично);
ул. Высокогорная, 100-118 (частично);
спуск Самарский, 10, 12, 16;
пер. Красный, 1-37 (частично);
ул. Промышленная, 18-24 (четные), 26-78 (частично);
ул. Угольная, 1-45 (частично), 83;
ул. Костя Пестушка, 1-А;
ул. Зональная, 1, 2, 5, 6-9, 11, 11-А, 13, 15, 17-А, 19;
ул. Безлесная, 1-17 (частично);
ул. Кипучая, 1-24, 26;
ул. Зеркальная, 1-50 (частично);
ул. Зеленогорская, 1-33 (частично);
ул. Окружная, 11-62 (частично);
ул. Трансформаторная, 128-176 (четные);
ул. Ивана Огиенко, 88-134 (четные);
ул. Профессора Герасюты, 24, 24-А, 26-А;
ул. Богданова, 32-99 (частично);
ул. Аллы Горской, 98-128 (частично).
Также в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Зоологическая: 29, 30;
ул. Мирная: 29;
ул. Августовская: 1-А;
ул. Черноморская: 1, 2-Б, 3-7, 8-А, 9-20, 21-А, 22-24, 26-29;
ул. Шпакова: 1, 2-А, 3-А, 4-11, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-28 (четные), 30-А.
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