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В ДТЭК впервые предупредили об отключении света: где не будет сегодня и причина

Сегодня 08:10
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Время указано ориентировочное!

Новости Днепра про В ДТЭК впервые предупредили об отключении света: где не будет сегодня и причина

Сегодня, 31 октября, абоненты компании ДТЭК останутся без света ориентировочно с 8:00 до 19:00.

Причина – проведение плановых работ.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Полонской-Василенко, 2, 4;
  • пер. Желваковского, 2, 4;
  • просп. Слобожанский, 17, 19, 21;
  • ул. Котляревского, 2, 5, 7, 7-А, 9-Г, 11, 11-А;
  • ул. Гаражная, 4;
  • Донецкого шоссе, 97, 99, 103, 107, 109, 123, 123-А, 131, 131-Б, 135;
  • ул. Михновского, 2, 4, 10;
  • ул. Щербаня, 2, 4;
  • ул. Магдалиновская, 4;
  • ул. Усенко, 9, 11-К, 13, 15, 19, 21;
  • ул. Майдан Озерный, 19, 21, 21-А;
  • ул. Андрея Фабра, 14, 16;
  • ул. Староказацкая, 25, 50;
  • ул. Вячеслава Липинского, 14;
  • ул. Магдебургского права, 2;
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 40, 42, 44;
  • ул. Харьковская, 2, 4;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 8, 10, 12, 14, 28-А;
  • ул. Ивана Акинфиева, 1, 2, 9, 11, 14, 14-Б, 15, 15-А;
  • ул. Яворницкого, 6;
  • пер. Яворницкого, 6;
  • пл. Шевченко, 4-А;
  • ул. Муслима Магомаева, 2, 5;
  • ул. Роблена, 2;
  • ул. Марии Гринченко, 2, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 33, 35;
  • ул. Фортечная, 1, 3-26, 24-А, 28;
  • ул. Крамнича, 2;
  • пер. Кирина, 4, 5, 7;
  • пер. Лемешева, 1, 3, 5;
  • просп. Свободы, 6, 8, 8-А, 8-Б, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 60-А, 62, 78, 82, 84;
  • пер. Белозерский, 1-14, 14-А, 15-18, 20-27;
  • пер. Мраморный, 1-21, 23;
  • ул. Якорная, 1-7, 9-А, 10-17, 19;
  • пер. Солнечный, 1-17, 19, 23;
  • пер. Танковый, 1-8, 11-16, 19, 21, 23;
  • ул. Лавандовая, 1, 2, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29-33, 34, 35, 37-47, 49, 52, 53, 53-А, 53-Б, 54;
  • ул. Лирическая, 79, 106, 106-А, 108;
  • пер. Возрождения, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-А, 25, 27, 29, 31;
  • пер. Яблоневый, 1-4, 6, 8, 10;
  • ул. Большая Диевская, 103, 400-543 (частично);
  • ул. Мукачевская, 33, 35, 74;
  • ул. Андрейченко, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
  • пер. Вагнера, 52;
  • ул. Коробова, 2, 3-А, 6;
  • ж/м Красный Камень, 4-6, 8;
  • ул. Героев Революции, 26, 30;
  • ул. Докучаева, 18–25, 26, 27;
  • просп. Металлургов, 12-38 (четные);
  • ул. Фланговая, 11, 13, 15, 17, 19, 20-28, 28-А;
  • ул. Садовского, 1-45 (частично);
  • ул. Новошкольная, 70-80 (частично);
  • ул. Сосновая, 15, 15-Б;
  • ул. Банковская, 12-Л;
  • ул. Антоновича, 4, 6, 10, 10-Б;
  • просп. Александра Поля, 59;
  • бульвара Славы, 28-40 (частично);
  • ул. Высокогорная, 100-118 (частично);
  • спуск Самарский, 10, 12, 16;
  • пер. Красный, 1-37 (частично);
  • ул. Промышленная, 18-24 (четные), 26-78 (частично);
  • ул. Угольная, 1-45 (частично), 83;
  • ул. Костя Пестушка, 1-А;
  • ул. Зональная, 1, 2, 5, 6-9, 11, 11-А, 13, 15, 17-А, 19;
  • ул. Безлесная, 1-17 (частично);
  • ул. Кипучая, 1-24, 26;
  • ул. Зеркальная, 1-50 (частично);
  • ул. Зеленогорская, 1-33 (частично);
  • ул. Окружная, 11-62 (частично);
  • ул. Трансформаторная, 128-176 (четные);
  • ул. Ивана Огиенко, 88-134 (четные);
  • ул. Профессора Герасюты, 24, 24-А, 26-А;
  • ул. Богданова, 32-99 (частично);
  • ул. Аллы Горской, 98-128 (частично).

Также в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Зоологическая: 29, 30;
  • ул. Мирная: 29;
  • ул. Августовская: 1-А;
  • ул. Черноморская: 1, 2-Б, 3-7, 8-А, 9-20, 21-А, 22-24, 26-29;
  • ул. Шпакова: 1, 2-А, 3-А, 4-11, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-28 (четные), 30-А.

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