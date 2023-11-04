В Днепровской общине «прилеты», — глава ОВА

Сейчас в Днепре продолжается воздушная тревога, предварительно есть "прилеты".

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв, – об этом заявил глава ОВА.

Ракетная опасность сохраняется, оставайтесь в укрытиях до конца тревоги.

Власти просят граждан ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: