В Днепровской общине «прилеты», — глава ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв, – об этом заявил глава ОВА.
Ракетная опасность сохраняется, оставайтесь в укрытиях до конца тревоги.
Власти просят граждан ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.
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