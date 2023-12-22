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  • В Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейских

В Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейских

Сегодня 11:57
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Он предложил полицейским взятку в сумме 8 тысяч гривен.
Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейских

 Фото условное.

Во вторник, 5 декабря, около 22:37 на одной из улиц поселка Петропавловка патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль Daewoo Nexia. За рулем автомобиля был 21-летний местный житель, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. После проверки выяснилось, что в крови мужчины было около 2% промилле алкоголя.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Когда нарушитель понял, что ему не удастся избежать ответственности, он предложил полицейским взятку в сумме 8 тысяч гривен. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, факт предоставления неправомерной выгоды зафиксировали, деньги изъяли.

На водителя правоохранители составили протоколы за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 130, ч. 5 ст. 121, ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейскихУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейскихРусский

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