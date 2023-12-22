На Дніпропетровщині водій-порушник з 2% проміле алкоголю у крові намагався відкупитися від поліцейських

Він запропонував поліцейським хабар у сумі 8 тисяч гривень.

У вівторок, 5 грудня, близько 22:37 на одній із вулиць селища Петропавлівка патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Daewoo Nexia. За кермом автівки був 21-річний місцевий мешканець, в якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Після перевірки з’ясувалося, що у крові чоловіка було близько 2% проміле алкоголю.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Коли порушник зрозумів, що йому не вдасться уникнути відповідальності, він запропонував поліцейським хабар у сумі 8 тисяч гривень. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили.

На водія правоохоронці склали протоколи за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ч. 5 ст. 121, ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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