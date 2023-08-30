В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн

Известно, что в полицию с письменным заявлением обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что в течение двух месяцев с ее банковских карт списывают деньги, кто это делает, она не знает.
Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители провели ряд следственных действий и выяснили, что к краже причастен 36-летний сын потерпевшей. Мужчина с помощью своего мобильного, имея доступ к банковским счетам матери, переводил себе деньги. Всего он украл почти 300 тысяч гривен.
29 августа мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) сетей), а также по ч. 4 ст. 185 (Кража) УКУ.
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