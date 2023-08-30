Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн

Сегодня 10:00
просмотров

Мужчина воровал деньги в течение двух месяцев.

Новости Днепра про В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн

Известно, что в полицию с письменным заявлением обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что в течение двух месяцев с ее банковских карт списывают деньги, кто это делает, она не знает.

Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители провели ряд следственных действий и выяснили, что к краже причастен 36-летний сын потерпевшей. Мужчина с помощью своего мобильного, имея доступ к банковским счетам матери, переводил себе деньги. Всего он украл почти 300 тысяч гривен.

29 августа мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) сетей), а также по ч. 4 ст. 185 (Кража) УКУ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грнРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека
Новости Днепра
Вчера 18:44
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека

Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.

На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести
Новости Днепра
Вчера 17:16
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

Присмотритесь внимательно к фото!

На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев
Новости Днепра
Вчера 15:53
На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев

За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.

В Днепре «заминировали» рекордное количество объектов: школы, детсады, банки и станции метро
Новости Днепра
Вчера 09:30
В Днепре «заминировали» рекордное количество объектов: школы, детсады, банки и станции метро

И снова...

Последние новости

В Кривом Роге из реки достали утопленника
В Кривом Роге из реки достали утопленника

Личность мужчины устанавливают.

Сегодня 09:30
3
просмотров
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО

Враг снова нанес массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Сегодня 09:00
3
просмотров
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.

Сегодня 08:33
4
просмотров
С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)
С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)

Заряжайте все!

Сегодня 06:45
3
просмотров
Погода на 30 августа: в Днепре жарко и без осадков
Погода на 30 августа: в Днепре жарко и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго
В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

В Днепре сузят дорогу на Донецком шоссе.

Вчера 21:56
9
просмотров
Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»
Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Украинский стендап-комик Антон Тимошенко родом из Никопольщины вошел в рейтинг Forbes "30 до 30".

Вчера 21:23
6
просмотров
В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали
В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали

В патрульной полиции Днепра официально прокомментировали инцидент с инспектором, смертельно ранившим мужчину.

Вчера 20:41
32
просмотров
Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину
Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину

Во вторник, 29 августа, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы раздались выстрелы.

Вчера 20:10
51
просмотров
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину

В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.

Вчера 19:31
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх