На Дніпропетровщині син вкрав з карток матері майже 300 тис. грн

Чоловік крав гроші протягом двох місяців.

Відомо, що до поліції з письмовою заявою звернулась 57-річна жінка. Вона повідомила, що протягом двох місяців з її банківських карток списують гроші, хто це робить, вона не знає.

Про це розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій та з’ясували, що до крадіжки причетний 36-річний син потерпілої. Чоловік за допомогою свого мобільного, маючи доступ до банківських рахунків матері, переказував собі гроші. Усього він вкрав майже 300 тисяч гривень.

29 серпня чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж), а також за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) ККУ.

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