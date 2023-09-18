18-21 сентября в Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения.
Это связано с ремонтно-путевыми работами, сообщают в региональном филиале «Приднепровская железная дорога».
В частности:
18-20 сентября:
19-21 сентября:
Просим пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом этой информации, — говорится в сообщении.
С подробным расписанием этих и других пригородных поездов и изменениями можно ознакомиться на сайте, а также на информационных досках железнодорожных вокзалов и станций.
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