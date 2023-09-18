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В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения

Сегодня 12:55
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Новости Днепра про В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения

18-21 сентября в Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения.

Это связано с ремонтно-путевыми работами, сообщают в региональном филиале «Приднепровская железная дорога».

В частности:

18-20 сентября:

  • пригородный поезд № 6473 Никополь – Кривой Рог-Главный отменяется;
  • назначается новый №6478 Кривой Рог-Главный – Никополь: отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 19:57, прибытие на ст. Никополь в 22:22.

19-21 сентября:

  • пригородные поезда № 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево, № 6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный, № 6474 Кривой Рог-Главный – Никополь отменяются;
  • пригородный поезд № 6472 Кривой Рог – Никополь будет курсировать в сообщении Кривой Рог – Апостолово;
  • пригородный поезд № 6485 Никополь – Тимково будет курсировать в сообщении Апостолово – Тимково: отправление со ст. Апостолово в 12:42, ст. Радушно — 13:12-13:14, ст. Кривой Рог-Главный – 13:45-14:05, далее согласно действующему расписанию до ст. Тимково;
  • пригородный поезд № 6076 Кривой Рог-Главный – Никополь отменяется.

Просим пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом этой информации, — говорится в сообщении.

С подробным расписанием этих и других пригородных поездов и изменениями можно ознакомиться на сайте, а также на информационных досках железнодорожных вокзалов и станций.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения

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