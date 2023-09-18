В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился

В субботу, 16 сентября, в больницу в Днепре доставили 11-летнего мальчика из Днепровского района.
У него медики диагностировали отравление парами бензина. Состояние ребенка оценивали как тяжелое.
Об этом сообщает «Информатор».
Как рассказала старшая сестра мальчика, он нюхал бензин, чтобы, вероятно, получить удовольствие. В какой-то момент ему стало плохо.
Матери в тот момент дома не было.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасали детей, которые проглотили 20-центовую монету и 50 магнитных шариков.
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