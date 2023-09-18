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В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился

Сегодня 10:00
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В каком состоянии ребенок сейчас, к сожалению, неизвестно.

Новости Днепра про В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился

В субботу, 16 сентября, в больницу в Днепре доставили 11-летнего мальчика из Днепровского района.

У него медики диагностировали отравление парами бензина. Состояние ребенка оценивали как тяжелое.

Об этом сообщает «Информатор».

Как рассказала старшая сестра мальчика, он нюхал бензин, чтобы, вероятно, получить удовольствие. В какой-то момент ему стало плохо.

Матери в тот момент дома не было.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасали детей, которые проглотили 20-центовую монету и 50 магнитных шариков.

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