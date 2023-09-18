В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину

В Днепре лечат выпавшую с балкона 3-го этажа женщину.

Как сообщила сотрудница Каменской станции экстренной медицинской помощи, на днях поступил вызов к женщине, которая травмировалась, выпав с балкона. Приехав на место происшествия, фельдшеры увидели жительницу Каменского, нуждающуюся в госпитализации.

43-летняя женщина отказалась рассказать детали несчастного случая, но известно, что она упала с балкона на 3 этаже. Врачи обезболили пострадавшую и доставили в медучреждение в Днепре.

У пациентки сломан позвоночник и закрыт перелом голеностопного сустава. Сейчас она под наблюдением медиков.

Как отметили врачи, за сутки в Каменском произошло два подобных несчастных случая. До этого медики помогали молодому человеку, который выпал с балкона на 5-м этаже. Мужчина решил выйти покурить, облокотился на перила и случайно свалился вниз.

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