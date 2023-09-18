Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину

Сегодня 11:51
просмотров

В Днепре лечат выпавшую с балкона 3-го этажа женщину.

Новости Днепра про В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину

Как сообщила сотрудница Каменской станции экстренной медицинской помощи, на днях поступил вызов к женщине, которая травмировалась, выпав с балкона. Приехав на место происшествия, фельдшеры увидели жительницу Каменского, нуждающуюся в госпитализации.

43-летняя женщина отказалась рассказать детали несчастного случая, но известно, что она упала с балкона на 3 этаже. Врачи обезболили пострадавшую и доставили в медучреждение в Днепре.

У пациентки сломан позвоночник и закрыт перелом голеностопного сустава. Сейчас она под наблюдением медиков.

Новости Днепра про В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину

Как отметили врачи, за сутки в Каменском произошло два подобных несчастных случая. До этого медики помогали молодому человеку, который выпал с балкона на 5-м этаже. Мужчина решил выйти покурить, облокотился на перила и случайно свалился вниз.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасают выпавшую с балкона женщинуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают выпавшую с балкона женщинуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу
Новости Днепра
Сегодня 11:00
Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Днепрянин переодевался в военную форму, чтобы беспрепятственно шпионить и корректировать…

Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Ярослава покорила высоту 2,03 метра.

Никопольщину сегодня терроризировали дроны-камикадзе
Новости Днепра
Вчера 19:41
Никопольщину сегодня терроризировали дроны-камикадзе

Сегодня Никопольщину снова терроризировал враг, на этот раз дронами-камикадзе.

Несовершеннолетняя «блогерка» из Павлограда бьет и кусает домашних животных ради контента
Новости Днепра
Вчера 18:02
Несовершеннолетняя «блогерка» из Павлограда бьет и кусает домашних животных ради контента

Шокирующий случай произошел в Павлограде Днепропетровской области.

Последние новости

Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу
Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Днепрянин переодевался в военную форму, чтобы беспрепятственно шпионить и корректировать удары по городу.

Сегодня 11:00
3
просмотров
Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном
Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном

18 украинцев пытались сбежать из Украины в прицепе с зерном. Среди них - жители Днепропетровщины.

Сегодня 10:22
5
просмотров
В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился
В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился

В каком состоянии ребенок сейчас, к сожалению, неизвестно.

Сегодня 10:00
4
просмотров
На войне погиб боевой медик из Желтых Вод: спас не одного побратима
На войне погиб боевой медик из Желтых Вод: спас не одного побратима

Вечная слава!

Сегодня 09:35
3
просмотров
Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023
Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Ярослава покорила высоту 2,03 метра.

Сегодня 09:00
3
просмотров
В Днепре общественный транспорт курсирует с изменениями: подробности
В Днепре общественный транспорт курсирует с изменениями: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:30
4
просмотров
Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты
Затяжная тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты

Сегодня ночью россияне снова терроризировали Украину ракетами и дронами.

Сегодня 07:49
6
просмотров
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября

Будьте осторожны!

Сегодня 06:45
7
просмотров
Погода на 18 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 18 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепре на Парусе произошел пожар в многоэтажке: женщина отравилась угарным газом
В Днепре на Парусе произошел пожар в многоэтажке: женщина отравилась угарным газом

Сегодня в 14 часов дня на ж/м Парус в квартире произошел пожар.

Вчера 20:38
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх