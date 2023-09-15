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На Дніпропетровщині чоловік випадково випав з балкону на 5-му поверсі

Сьогодні 16:09
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У ніч на 15 вересня швидка приїжджала до молодика, який випав з балкона.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік випадково випав з балкону на 5-му поверсі

Про це розповіла медик Лариса Биданцева. 

Усе стало близько 02:23 надійшов виклик до Центральної обласної диспетчерської про падіння з висоти чоловіка 24 років у Верхньодніпровському районі. 

На місце виїхала бригада швидкої. Як з’ясувалося пізніше, нетверезий молодик вийшов на балкон 5-го поверху, щоб покурити, а коли обіперся на поручні, не втримався і полетів вниз. Його врятувало те, що під балконом росло дерево, яке загальмувало падіння.

Медики надали усю необхідну допомогу та відправили чоловіка до лікарні з діагнозом – політравма. У постраждалого травма органів черевної порожнини, грудної клітини та алкогольне сп’яніння. Наразі він у медзакладі Кам’янського в стані середньої тяжкості. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік випадково випав з балкону на 5-му поверсі

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік випадково випав з балкону на 5-му поверсіУкраїнська

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