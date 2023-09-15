На Дніпропетровщині чоловік випадково випав з балкону на 5-му поверсі

Про це розповіла медик Лариса Биданцева.
Усе стало близько 02:23 надійшов виклик до Центральної обласної диспетчерської про падіння з висоти чоловіка 24 років у Верхньодніпровському районі.
На місце виїхала бригада швидкої. Як з’ясувалося пізніше, нетверезий молодик вийшов на балкон 5-го поверху, щоб покурити, а коли обіперся на поручні, не втримався і полетів вниз. Його врятувало те, що під балконом росло дерево, яке загальмувало падіння.
Медики надали усю необхідну допомогу та відправили чоловіка до лікарні з діагнозом – політравма. У постраждалого травма органів черевної порожнини, грудної клітини та алкогольне сп’яніння. Наразі він у медзакладі Кам’янського в стані середньої тяжкості.
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