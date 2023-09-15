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На Днепропетровщине мужчина случайно выпал с балкона на 5 этаже

Сегодня 16:09
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В ночь на 15 сентября скорая приезжала к молодому человеку, который выпал с балкона.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина случайно выпал с балкона на 5 этаже

Об этом рассказала врач Лариса Быданцева.

Все случилось около 02:23 поступил вызов в Центральную областную диспетчерскую о падении с высоты мужчины 24 лет в Верхнеднепровском районе.

На место выехала бригада скорой. Как выяснилось позже, нетрезвый молодой человек вышел на балкон 5-го этажа, чтобы покурить, а когда оперся на перила, не удержался и полетел вниз. Его спасло то, что под балконом росло дерево, затормозившее падение.

Медики оказали всю необходимую помощь и отправили мужчину в больницу с диагнозом – политравма. У пострадавшего травма органов брюшной полости, грудной клетки и алкогольное опьянение. В настоящее время он находится в медучреждении Каменского в состоянии средней тяжести.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина случайно выпал с балкона на 5 этаже

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