На Дніпропетровщині електрик масово викрадав автовимикачі у щитових багатоповерхівок - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині електрик масово викрадав автовимикачі у щитових багатоповерхівок
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Сегодня 12:39

У Кривому Розі судили електромонтера, який викрадав автовимикачі в багатоповерхівках.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині електрик масово викрадав автовимикачі у щитових багатоповерхівок

Про це йдеться в реєстрі судових рішень. 

Як встановило слідства, криворіжець працював електромонтером у ТОВ “Житлосервіс-КР”. Маючи доступ до щитових у житлових будинках, які обслуговує компанія, повинен був виконувати роботи, пов’язані з електричним забезпеченням.

Втім, електромонтер вирішив схитрити та забирати собі запчастини, якими мав лагодити щитки. До прикладу, 9 квітня 2023 року він отримав від майстра заявку на заміну автоматичного вимикача 100А у щитовій будинку 41 по вулиці Покровській у Саксаганському р-ні.

Проте вимикач він не встановив, а забрав собі. Згодом подібну аферу він провернув ще в чотирьох будинках, після чого електромонтера викрили. Усього криворіжець вкрав майна на 1681,20 грн. 

Чоловіка підозрювали в таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану. Свою вину криворіжець визнав, тому йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання у виді позбавлення волі зі встановленням іспитового строку в 2 роки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині електрик масово викрадав автовимикачі у щитових багатоповерхівокУкраїнська

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