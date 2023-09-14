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Де у Дніпрі можна безкоштовно відпочити цими вихідними 15-17 вересня

Сьогодні 20:03
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Якщо не знали куди піти.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна безкоштовно відпочити цими вихідними 15-17 вересня

У департаменті парків та рекреацій традиційно анонсували події, куди запрошують дніпрян цими вихідними. 

П’ятниця 15 вересня

Свято вихідного дня у парку ім.Т.Г.Шевченка та парку Глоби. Коли: 16:00-17:30. 

Субота 16 вересня 

Свято вихідного дня у сквері Прибережному. Коли: 16:00-17:30
 
Фестиваль здорового способу життя «Workout Fest 2023» у парку Зелений Гай. Коли: з 15:00
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли у Дніпрі приведуть до ладу парк Писаржевського. 

 

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Новости Днепра про Де у Дніпрі можна безкоштовно відпочити цими вихідними 15-17 вересняУкраїнська

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