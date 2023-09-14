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Новини Де у Дніпрі можна безкоштовно відпочити цими вихідними 15-17 вересня
Де у Дніпрі можна безкоштовно відпочити цими вихідними 15-17 вересня
Якщо не знали куди піти.
У департаменті парків та рекреацій традиційно анонсували події, куди запрошують дніпрян цими вихідними.
П’ятниця 15 вересня
Свято вихідного дня у парку ім.Т.Г.Шевченка та парку Глоби. Коли: 16:00-17:30.
Субота 16 вересня
Свято вихідного дня у сквері Прибережному. Коли: 16:00-17:30
Фестиваль здорового способу життя «Workout Fest 2023» у п
арку Зелений Гай. Коли: з 15:00
Нагадаємо, раніше ми
повідомляли,
коли у Дніпрі приведуть до ладу парк Писаржевського.
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Автор:
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