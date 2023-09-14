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Сезон водограїв – усьо: коли відключать фонтани у Дніпрі

Сьогодні 22:02
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Останній шанс зробити літні фото.

Новости Днепра про Сезон водограїв - усьо: коли відключать фонтани у Дніпрі

Літо закінчилося два тижні тому, але осінь радує нас теплою погодою. Не вимикали і фонтани. Усього в Дніпрі 14 водограїв. Усі їх відключать 1 жовтня та почнуть готувати до зими.

Про це повідомляє ДніпроTV.

Як розповіли комунальники, для того, щоб підготувати фонтан до зими треба почистити чашу з водою, демонтувати обладнання. Крім цього, консервується подача холодного постачання, подача електроенергії на зимовий період. 

Згодом обладнання перевіряється та його починають готувати до наступного сезону. 

У дніпрян є ще два тижні, щоб відчути літню атмосферу та зробити фото. 

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Новости Днепра про Сезон водограїв - усьо: коли відключать фонтани у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Сезон водограїв - усьо: коли відключать фонтани у ДніпріРусский

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