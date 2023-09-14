Сезон водограїв – усьо: коли відключать фонтани у Дніпрі

Останній шанс зробити літні фото.

Літо закінчилося два тижні тому, але осінь радує нас теплою погодою. Не вимикали і фонтани. Усього в Дніпрі 14 водограїв. Усі їх відключать 1 жовтня та почнуть готувати до зими.

Про це повідомляє ДніпроTV.

Як розповіли комунальники, для того, щоб підготувати фонтан до зими треба почистити чашу з водою, демонтувати обладнання. Крім цього, консервується подача холодного постачання, подача електроенергії на зимовий період.

Згодом обладнання перевіряється та його починають готувати до наступного сезону.

У дніпрян є ще два тижні, щоб відчути літню атмосферу та зробити фото.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: