Сезон водограїв – усьо: коли відключать фонтани у Дніпрі

Літо закінчилося два тижні тому, але осінь радує нас теплою погодою. Не вимикали і фонтани. Усього в Дніпрі 14 водограїв. Усі їх відключать 1 жовтня та почнуть готувати до зими.
Про це повідомляє ДніпроTV.
Як розповіли комунальники, для того, щоб підготувати фонтан до зими треба почистити чашу з водою, демонтувати обладнання. Крім цього, консервується подача холодного постачання, подача електроенергії на зимовий період.
Згодом обладнання перевіряється та його починають готувати до наступного сезону.
У дніпрян є ще два тижні, щоб відчути літню атмосферу та зробити фото.
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