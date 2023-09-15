В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек

Об этом говорится в реестре судебных решений.
Как установило следствие, криворожец работал электромонтером в ООО «Жилсервис-КР». Имея доступ к щитовым жилым домам, которые обслуживает компания, должен был выполнять работы, связанные с электрическим обеспечением.
Впрочем, электромонтер решил схитрить и забирать себе запчасти, которыми должен был чинить щитки. К примеру, 9 апреля 2023 года он получил от мастера заявку на замену автоматического выключателя 100А в щитовом доме 41 по улице Покровской в Саксаганском р-не.
Однако выключатель он не установил, а забрал себе. Впоследствии подобную аферу он провернул еще в четырех домах, после чего электромонтера разоблачили. Всего криворожец украл имущества на 1681,20 грн.
Мужчину подозревали в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном в условиях военного положения. Свою вину криворожец признал, поэтому ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
На основании ст. 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с установлением испытательного срока в 2 года.
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