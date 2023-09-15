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У Дніпрі сьогодні трамваї та тролейбуси курсують із запізненням: що сталося

Сьогодні 11:22
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні трамваї та тролейбуси курсують із запізненням: що сталося

Сьогодні, 15 вересня, у Дніпрі електротранспорт курсує за оперативним розкладом.

Усе через несприятливі погодні умови.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Зазначимо, рух за оперативним розкладом означає, що трамваї і тролейбуси рухаються з відхиленнями, тобто можуть запізнюватися та не дотримуватися інтервалів. 

Протягом дня ситуація може змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких маршрутках у Дніпрі зникли вечірні рейси: у чому річ. 

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні трамваї та тролейбуси курсують із запізненням: що сталосяУкраїнська

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