У Дніпрі сьогодні трамваї та тролейбуси курсують із запізненням: що сталося

Сьогодні, 15 вересня, у Дніпрі електротранспорт курсує за оперативним розкладом.
Усе через несприятливі погодні умови.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Зазначимо, рух за оперативним розкладом означає, що трамваї і тролейбуси рухаються з відхиленнями, тобто можуть запізнюватися та не дотримуватися інтервалів.
Протягом дня ситуація може змінитися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких маршрутках у Дніпрі зникли вечірні рейси: у чому річ.
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