У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона

У Дніпрі лікують жінку, яка випала з балкона 3-го поверху.

Як повідомила співробітниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги, днями надійшов виклик до жінки, яка травмувалася, випавши з балкона. Приїхавши на місце події, фельдшери побачили мешканку Кам’янського, яка потребувала госпіталізації.

43-річна жінка відмовилася розповісти деталі нещасного випадку, але відомо, що вона впала з балкона на 3-му поверсі. Лікарі знеболили постраждалу та доправили до медзакладу в Дніпрі.

У пацієнтки зламаний хребет та закритий перелом гомілковостопного суглобу. Наразі вона під наглядом медиків.

Як зауважили лікарі, за добу в Кам’янському сталося два схожих нещасних випадків. До цього медики допомагали молодику, який випав з балкона на 5-му поверсі. Чоловік вирішив вийти покурити, обіперся на бильця і випадково звалився донизу.

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