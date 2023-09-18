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У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона

Сьогодні 11:51
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У Дніпрі лікують жінку, яка випала з балкона 3-го поверху.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона

Як повідомила співробітниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги, днями надійшов виклик до жінки, яка травмувалася, випавши з балкона. Приїхавши на місце події, фельдшери побачили мешканку Кам’янського, яка потребувала госпіталізації. 

43-річна жінка відмовилася розповісти деталі нещасного випадку, але відомо, що вона впала з балкона на 3-му поверсі. Лікарі знеболили постраждалу та доправили до медзакладу в Дніпрі. 

У пацієнтки зламаний хребет та закритий перелом гомілковостопного суглобу. Наразі вона під наглядом медиків. 

Новости Днепра про У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона

Як зауважили лікарі, за добу в Кам’янському сталося два схожих нещасних випадків. До цього медики допомагали молодику, який випав з балкона на 5-му поверсі. Чоловік вирішив вийти покурити, обіперся на бильця і випадково звалився донизу. 

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