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Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном

Сегодня 10:22
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18 украинцев пытались сбежать из Украины в прицепе с зерном. Среди них - жители Днепропетровщины.

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщили пограничники Белгород-Днестровского отряда, 18 жителей Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили бежать за границу в Молдову.

«Туристы» воспользовались услугами «гидов» из интернета, обещавших переправить мужчин за пределы Украины. Для этого в пункт назначения «уклонисты» ехали в прицепах с зерном, а перед этим несколько дней прятались по лесополосам. Направление движения им указывали организаторы.

За эту поездку задержаные заплатили 5 тысяч долларов. Таким образом, «гиды» должны были получить около 90 тысяч долларов.

Как отметили пограничники, они постоянно отслеживают противоправные схемы, выявляют и задерживают не только «горе путешественников», но и организаторов и переправителей. В сентябре удалось задержать одного из организаторов бизнеса. Теперь он проведет в тюрьме не менее 5 лет.

Мужчин, которых поймали на границе с Молдовой, задержали. На них составили соответствующие протоколы и доставили в ТЦК и СП.

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