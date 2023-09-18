Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Как сообщили пограничники Белгород-Днестровского отряда, 18 жителей Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили бежать за границу в Молдову.
«Туристы» воспользовались услугами «гидов» из интернета, обещавших переправить мужчин за пределы Украины. Для этого в пункт назначения «уклонисты» ехали в прицепах с зерном, а перед этим несколько дней прятались по лесополосам. Направление движения им указывали организаторы.
За эту поездку задержаные заплатили 5 тысяч долларов. Таким образом, «гиды» должны были получить около 90 тысяч долларов.
Как отметили пограничники, они постоянно отслеживают противоправные схемы, выявляют и задерживают не только «горе путешественников», но и организаторов и переправителей. В сентябре удалось задержать одного из организаторов бизнеса. Теперь он проведет в тюрьме не менее 5 лет.
Мужчин, которых поймали на границе с Молдовой, задержали. На них составили соответствующие протоколы и доставили в ТЦК и СП.
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