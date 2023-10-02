В Днепропетровской области разыскивают 77-летнего дедушку, который имеет проблемы с памятью

В Никополе правоохранители разыскивают 77-летнего Юрия Карпюка.
1 октября около 18:00 мужчина вышел из дома в районе «Новопавловка» и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 77-80 лет, рост 168 см, с бородой, волосы седые, телосложение среднее.
Был одет в зеленую флисовую кофту и меховую безрукавку, черные брюки с надписью.
Особые приметы: имеет проблемы с памятью.
Присмотритесь к фото! Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (099) 490 26 39, 095 075 07 90.
Важна любая информация!
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