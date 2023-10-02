На Дніпропетровщині розшукують 77-річного дідуся, який має проблеми з пам’яттю

У Нікополі правоохоронці розшукують 77-річного Юрія Карпюка.
1 жовтня близько 18:00 чоловік вийшов з дому в районі «Новопавлівка» та по теперішній час не повернувся.
Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 77-80 років, зріст 168 см, з бородою, волосся сиве, статура середня.
Був одягнений у зелену флісову кофту та хутряну безрукавку, чорні штани з написом.
Особливі прикмети: має проблеми з пам’яттю.
Придивіться до фото! Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 102, (099) 490 26 39, 095 075 07 90.
Важлива будь-яка інформація!
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