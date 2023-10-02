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  • На Дніпропетровщині розшукують 77-річного дідуся, який має проблеми з пам’яттю

На Дніпропетровщині розшукують 77-річного дідуся, який має проблеми з пам’яттю

Сьогодні 14:59
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 77-річного дідуся, який має проблеми з пам’яттю

У Нікополі правоохоронці розшукують 77-річного Юрія Карпюка.

1 жовтня близько 18:00 чоловік вийшов з дому в районі «Новопавлівка» та по теперішній час не повернувся.

Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 77-80 років, зріст 168 см, з бородою, волосся сиве, статура середня.

Був одягнений у зелену флісову кофту та хутряну безрукавку, чорні штани з написом.

Особливі прикмети: має проблеми з пам’яттю.

Придивіться до фото! Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 102, (099) 490 26 39, 095 075 07 90.

Важлива будь-яка інформація!

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