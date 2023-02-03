В Днепропетровской области прогремят взрывы: подробности

Но не игнорируйте воздушную тревогу и берегите себя!

Возможно, услышите взрывы. Без паники! – отметил он.

Как сообщил зеленодольский городской голова Дмитрий Невеселый, на территории громады сейчас работают пиротехники.

Но не нужно паниковать.

Сегодня, 3 февраля, жители Зеленодольской громады могут слышать взрывы.

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