Когда в Украину придет весна: харьковский сурок Тимка дал прогноз (ВИДЕО)

2 февраля отмечается День сурка.

В этот день ежегодно традиционно будят для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары сурка Тимку.

Харьковский сурок прогнозирует, что в этом году весенняя погода в Украине наступит в середине марта.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Тимка сказал, что весна наступит обязательно. Но не раньше, чем за шесть недель, — «перевел» прогноз Тимки его смотритель Владимир Ронкин.

Также мужчина рассказал, что сурок плохо спит и похудел, это могут быть последствия стресса из-за войны.

Сегодня Тимка не спит. Похудел сильно, это ненормально, может повлиять на его здоровье, но понятно будет ближе к лету. Зимой сурки ничего не едят. У него температура сейчас слишком высока, чтобы он сохранил жировые запасы на уровне как следует, — рассказал Владимир Ронкин.

Отметим, сурок Тимка долгое время был в оккупации в селе Нестеровка Харьковской области. В сентябре прошлого года это село освободили.

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