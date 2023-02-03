Сохраняется значительный дефицит: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

В ДТЭК отмечают, что в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак.

Но энергетики делают все возможное, чтобы проводить отключения согласно стабилизационным графикам до 24:00 3 февраля.

Поэтому посмотреть, когда свет могут выключить у вас, можно:

здесь, если вы абонент ДТЭК;

здесь, если вы абонент ЦЭК.

Просим умеренно пользоваться электроэнергией – выключить все приборы из розетки в период отключения. После того, как свет появился, включать их поочередно. Это поможет избежать масштабных аварий на электросетях из-за перегрузки, — отмечают энергетики.

Выстоим и победим!

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