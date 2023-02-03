Официальный курс евро впервые превысил уровень 40 гривен: что с долларом

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на 3 февраля 2023 года на уровне 40,1724.

Курс вырос на 0,3401 гривен и впервые превысил уровень в 40 гривен.

Об этом говорится на сайте НБУ.

При этом НБУ с июля 2022 года не меняет официальный курс гривны к доллару, который находится на уровне 36,5686 гривен.

Отметим, Национальный банк с начала войны 24 февраля 2022 года зафиксировал курс гривны к доллару (29,2549 гривен) и евро (33,1707 гривен). Однако уже через месяц, с 23 марта, начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке.

С 21 июля НБУ девальвировал гривну на 25% — до 36,5686 за доллар. Аналогично подорожал и евро.

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