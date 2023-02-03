Официальный курс евро впервые превысил уровень 40 гривен: что с долларом

Курс вырос на 0,3401 гривен и впервые превысил уровень в 40 гривен.
Об этом говорится на сайте НБУ.
При этом НБУ с июля 2022 года не меняет официальный курс гривны к доллару, который находится на уровне 36,5686 гривен.
Отметим, Национальный банк с начала войны 24 февраля 2022 года зафиксировал курс гривны к доллару (29,2549 гривен) и евро (33,1707 гривен). Однако уже через месяц, с 23 марта, начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке.
С 21 июля НБУ девальвировал гривну на 25% — до 36,5686 за доллар. Аналогично подорожал и евро.
Читайте также:
Автор:
Лондонский суд расширил возможности ареста активов эксакционеров ПриватБанка и бизнесменов…
В ДТЭК отмечают, что в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит…
В Днепре нашли черную бухгалтерию "Укртатнафты", которая может принадлежать одной…
Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Краматорске. 3 человека…
Лондонский суд расширил возможности ареста активов эксакционеров ПриватБанка и бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова.
В ДТЭК отмечают, что в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак.
В Днепре нашли черную бухгалтерию "Укртатнафты", которая может принадлежать одной из компаний, связанных с Коломойским.
Вночі 3 лютого у Дніпрі під час отримання хабара затримали начальника відділу обласної податкової служби.
Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Краматорске. 3 человека погибли, 1 женщину ищут под завалами, 18 человек получили ранения.
28 січня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув жовтоводець штаб-сержант ЗСУ Анатолій Безверхий.
Поставки западных танков Leopard, Challenger и Abrams в Украину будут зависеть от сроков подготовки украинских военных, а к операциям на фронте Leopard и Challenger могут быть привлечены уже к лету.
За 2 февраля лабораторным центром в Днепре было обнаружено 16 случаев COVID-19.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Павлограде поймали закладчика, который переехал в город, чтобы продавать наркотики.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!