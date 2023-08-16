В Днепропетровской области предприниматель собрал государственное зерно и перепродал его за 3,5 млн

Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Еще в 2021 году между предпринимателем и учебным заведением было заключено соглашение, по условиям которого бизнесмен должен был собрать урожай с поля.
Предприниматель обработал 120 гектаров поля, собрал урожай подсолнечника, но перепродал его другим. Таким образом, он присвоил государственное имущество на 3,5 миллиона гривен.
На имущество предпринимателя наложили арест, а против предпринимателя возбудили уголовное дело, по статье о присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.
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