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  • В Днепропетровской области предприниматель собрал государственное зерно и перепродал его за 3,5 млн

В Днепропетровской области предприниматель собрал государственное зерно и перепродал его за 3,5 млн

Сегодня 18:35
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В Верходнепровске предприниматель перепродал зерно, которое собирал на полях, принадлежащих местному учебному заведению.

Новости Днепра про В Днепропетровской области предприниматель собрал государственное зерно и перепродал его за 3,5 млн

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Еще в 2021 году между предпринимателем и учебным заведением было заключено соглашение, по условиям которого бизнесмен должен был собрать урожай с поля.

Предприниматель обработал 120 гектаров поля, собрал урожай подсолнечника, но перепродал его другим. Таким образом, он присвоил государственное имущество на 3,5 миллиона гривен.

На имущество предпринимателя наложили арест, а против предпринимателя возбудили уголовное дело, по статье о присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области предприниматель собрал государственное зерно и перепродал его за 3,5 млнУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области предприниматель собрал государственное зерно и перепродал его за 3,5 млнРусский

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