У Дніпропетровській області підприємець зібрав державне зерно і перепродав його за 3,5 млн

У Верходніпровську підприємець перепродав зерно, яке збирав на полях, які належать місцевому навчальному закладу.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Так, ще у 2021 році між підприємцем та навчальним закладом було укладено угоду, за умовами якої бізнесмен мав зібрати урожай з поля.

Підприємець обробив 120 гектарів поля, зібрав урожай соняшнику, але перепродав його іншим особам. Таким чином, він привласнив державного майна на 3,5 мільйона гривень.

Наразі на майно підприємця наклали арешт, а проти підприємця відкрили кримінальну справу, за статтею про привласнення чужого майна в особливо великих розмірах.

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