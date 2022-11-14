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В Днепропетровской области отца судили за то, что он накричал на сына

Сегодня 10:30
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В Желтых Водах отца оштрафовали за то, что он накричал на сына.

Новости Днепра про В Днепропетровской области отца судили за то, что он накричал на сына

Между отцом и его несовершеннолетним сыном дома возник конфликт. Мужчина начал унижать ребенка, кричать и нецензурно ругаться.

Мальчик вместе с матерью обратились в полицию, после выяснения деталей дело было направлено в суд.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

В четверг, 10 ноября, мужчину признали виновным в совершении домашнего насилия в отношении своего сына. Суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 170 гривен. Также он должен оплатить судебный сбор в размере 496 гривен.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области отца судили за то, что он накричал на сынаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области отца судили за то, что он накричал на сынаРусский

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