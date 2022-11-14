В Днепропетровской области отца судили за то, что он накричал на сына

Между отцом и его несовершеннолетним сыном дома возник конфликт. Мужчина начал унижать ребенка, кричать и нецензурно ругаться.
Мальчик вместе с матерью обратились в полицию, после выяснения деталей дело было направлено в суд.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
В четверг, 10 ноября, мужчину признали виновным в совершении домашнего насилия в отношении своего сына. Суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 170 гривен. Также он должен оплатить судебный сбор в размере 496 гривен.
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