Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині батька судили за те, що він накричав на сина

Сьогодні 10:30
просмотров

У Жовтих Водах батька оштрафували за те, що він накричав на сина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині батька судили за те, що він накричав на сина

Між батьком та його неповнолітнім сином вдома виник конфлікт. Чоловік почав принижувати дитину, кричати та нецензурно лаятися.

Хлопець разом із матір’ю звернулися до поліції, після з’ясування деталей справу було скеровано до суду.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень. 

У четвер, 10 листопада, чоловіка визнали винним у скоєнні домашнього насильства щодо свого сина. Суд зобов’язав порушника виплатити штраф у розмірі 170 гривень. Також він має сплатити судовий збір у розмірі 496 гривень.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині батька судили за те, що він накричав на синаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині батька судили за те, що він накричав на синаРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Хороші новини: як минула 262 доба війни на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    12.11.2022 20:12
    Хороші новини: як минула 262 доба війни на Дніпропетровщині

    262 доба повномасштабного воєнного вторгнення рф в Україну добігає кінця.

    Речницю ДСНС із Дніпра Євгенію Дудку провідала у лікарні Тіна Кароль
    Новини Дніпра
    12.11.2022 19:43
    Речницю ДСНС із Дніпра Євгенію Дудку провідала у лікарні Тіна Кароль

    10 квітня шестеро рятувальників у Дніпрі потрапили під ворожу атаку.

    У Дніпрі на ж/м Тополя горів дитячий майданчик: коментар ДСНС
    Новини Дніпра
    12.11.2022 17:21
    У Дніпрі на ж/м Тополя горів дитячий майданчик: коментар ДСНС

    Сьогодні, 12 листопада, на житловому масиві Тополя сталася пожежа.

    Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 листопада
    Новини Дніпра
    12.11.2022 16:20
    Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 листопада

    Важливо!

    Наверх