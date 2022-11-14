На Дніпропетровщині батька судили за те, що він накричав на сина

У Жовтих Водах батька оштрафували за те, що він накричав на сина.

Між батьком та його неповнолітнім сином вдома виник конфлікт. Чоловік почав принижувати дитину, кричати та нецензурно лаятися.

Хлопець разом із матір’ю звернулися до поліції, після з’ясування деталей справу було скеровано до суду.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

У четвер, 10 листопада, чоловіка визнали винним у скоєнні домашнього насильства щодо свого сина. Суд зобов’язав порушника виплатити штраф у розмірі 170 гривень. Також він має сплатити судовий збір у розмірі 496 гривень.

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