В Днепропетровской области обезвредили преступную группировку «Белое братство» (ВИДЕО)

На Днепропетровщине полиция обезвредила группировку «Белое братство», которая сбывала наркотики на территории региона. Годовую прибыль наркосиндиката оценивают в 50 млн грн.
По данным ГУ НП в Днепропетровской области, наркотрафик наладил 44-летний криминальный авторитет из преступной группировки «Белое братство», основной состав которой полицейские ликвидировали еще в 2018 году. В свой преступный план он привлек 16 человек, которые отвечали за изготовление, фасовку, распределение и сбыт наркотиков на территории Никополя и Покровска. Чтобы скрыть свою деятельность, наркодельцы постоянно меняли адреса фасовки наркотиков, SIM-карты и банковские счета.
Отмечается, что фигуранты ежемесячно получали около 10 кг так называемых «мастер-кладов» с запрещенными веществами, из которых расфасовывали и распространяли 3000 доз амфетамина, 5000 доз солей A-PVP и 2000 доз метадона. Также подельники обустроили лабораторию для изготовления запрещенных веществ.
Во время обысков у фигурантов дела следователи изъяли почти десять килограмм конопли и более двух килограммов синтетических наркотиков, а также танковый и ручной пулеметы, четыре гранатомета, шесть пистолетов, три дрона, более 500 патронов разного калибра, мобильные телефоны, компьютерную технику и более двух миллионов гривен в разной валюте.
Правоохранители задержали 17 участников преступной организации, включая «главного». 2 соорганизаторам и участникам преступной организации сообщили о подозрении за создание и руководство преступной организацией и участии в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Фигурантам избрали меру пресечения — содержание под стражей без права залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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