На Дніпропетровщині знешкодили злочинне угруповання «Біле братерство» (ВІДЕО)

Для ліквідації наркосиндикату було залучено 480 поліцейських. Вони провели 70 обшуків за місцями мешкання фігурантів та на інших об’єктах нерухомості, якими вони користуються.

На Дніпропетровщині поліція знешкодила угруповання «Біле братерство», яке збувало наркотики на території регіону. Річний прибуток наркосиндикату оцінюють у 50 млн грн.

За даними ГУ НП у Дніпропетровській області, наркотрафік налагодив 44-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування «Біле братерство», основний склад якого поліцейські ліквідували ще 2018 року. До свого злочинного плану він залучив 16 осіб, які відповідали за виготовлення, фасування, розподіл та збут наркотиків на території Нікополя та Покровська. Щоби приховати свою діяльність, наркоділки постійно змінювали адреси фасування наркотиків, SIM-картки та банківські рахунки.

Зазначається, що фігуранти щомісяця отримували майже 10 кг так званих «майстер-кладів» з забороненими речовинами, з яких розфасовували та розповсюджували 3 000 доз амфетаміну, 5 000 доз солей A-PVP та 2 000 доз метадону. Також спільники облаштували лабораторію для виготовлення заборонених речовин.

Під час обшуків у фігурантів справи слідчі вилучили майже десять кілограм коноплі та більше двох кілограмів синтетичних наркотиків, а також – танковий і ручний кулемети, чотири гранатомети, шість пістолетів, три дрони, понад 500 набоїв різного калібру, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та більш ніж два мільйона гривень в різній валюті.

Правоохоронці затримали 17 учасників злочинної організації, включаючи ватажка. 2 співорганізаторам та учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за створення та керівництво злочинною організацією та участь у ній (ч. 1 та ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України) та незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Фігурантам обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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