В Днепропетровской области многодетную мать заставили вернуть 1700 грн госпомощи

Многодетную мать из Кривого Рога обязали вернуть 1700 гривен помощи, которую она получила на детей.

Об этом говорится в решении Ингулецкого суда Кривого Рога.

Как стало известно из материалов дела, еще в 2019 году женщине как одинокой матери назначили социальную помощь на воспитание троих детей в размере 1700 гривен, как поддержку многодетным семьям.

Эти деньги женщина должна была получать с 1 сентября 2019 года по 28 февраля 2023 года. Однако 18 марта 2020 года Управление труда и соцзащиты населения Ингулецкого райсовета выяснило, что старший ребенок жительницы Кривого Рога с 22 февраля 2020 года был на полном государственном содержании в «Центре социально-психологической реабилитации детей».

Таким образом, мать не имела права больше получать выплаты. Управление соцзащиты переплатило женщине 1700 гривен, которые получательницу помощи попросили добровольно вернуть.

Женщина отказалась, поэтому управление подало на нее в суд.

Судьи обязали женщину вернуть чрезмерную помощь за март 2020 года в размере 1700 гривен, и вдобавок возместить Управлению труда и соцзащиты судебный сбор 2684 гривен.

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