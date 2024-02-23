У Дніпропетровській області багатодітну матір змусили повернути 1700 грн держдопомоги

Багатодітну матір з Кривого Рогу зобов'язали повернути 1700 гривень допомоги, яку вона отримала на дітей.

Про це йдеться у рішенні Інгулецького суду Кривого Рогу.

Як стало відомо з матеріалів справи, ще у 2019 році жінці, як одинокій матері, призначили соціальну допомогу на виховання трьох дітей у розмірі 1700 гривень, як підтримку багатодітним сім’ям.

Ці гроші жінка мала отримувати з 1 вересня 2019 по 28 лютого 2023 року. Проте 18 березня 2020 року Управління праці та соцзахисту населення Інгулецької райради з’ясувало, що старша дитина жительки Кривого Рогу з 22 лютого 2020 року була на повному державному утриманні в “Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей”.

Таким чином матір не мала право більше отримувати виплати. Управління соцзахисту переплатило жінці 1700 гривень, які отримувачку допомоги попросили добровільно повернути.

Жінка відмовилася, тому управління подало на неї до суду.

Суді зобов’язали жінку повернути надмірну допомогу за березень 2020 року у розмірі 1700 гривень, і в додачу відшкодувати Управлінню праці та соцзахисту судовий збір 2 684 гривень.

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