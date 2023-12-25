В Днепропетровской области грузовой поезд сбил мужчину

На днях на Днепропетровщине произошла трагедия – в селе Гейковка Криворожского района грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По словам машиниста, он видел человека, который вышел на рельсы, но остановить 50 вагонов, загруженных рудой, не получилось бы.
На место происшествия вызвали правоохранителей, они и будут выяснять все детали трагедии.
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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в АНД районе сгорел 43-летний мужчина.
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