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В Днепропетровской области грузовой поезд сбил мужчину

Сегодня 11:53
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К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.
Новости Днепра про В Днепропетровской области грузовой поезд сбил мужчину

Фото условное.

На днях на Днепропетровщине произошла трагедия – в селе Гейковка Криворожского района грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам машиниста, он видел человека, который вышел на рельсы, но остановить 50 вагонов, загруженных рудой, не получилось бы.

На место происшествия вызвали правоохранителей, они и будут выяснять все детали трагедии.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепропетровской области грузовой поезд сбил мужчину

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в АНД районе сгорел 43-летний мужчина.

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