На Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка

Днями на Дніпропетровщині сталася трагедія – у селі Гейківка Криворізького району вантажний потяг на смерть збив чоловіка.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами машиніста, він бачив людину, яка вийшла на рейки, але зупинити 50 вагонів, які були завантажені рудою, не вийшло б.
На місце події викликали правоохоронців, вони і будуть з’ясовувати всі деталі трагедії.
ФОТО 18+!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в АНД районі згорів 43-річний чоловік.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
У Дніпрі водій не захотів везти пенсіонерку, яка їхала на…
Підводну ялинку встановили поблизу Дніпра.
Це був кур'єр однієї зі служби доставок.
Що стало причиною займання - поки невідомо.