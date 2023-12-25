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На Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка

Сьогодні 11:53
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На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка

Фото умовне.

Днями на Дніпропетровщині сталася трагедія – у селі Гейківка Криворізького району вантажний потяг на смерть збив чоловіка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами машиніста, він бачив людину, яка вийшла на рейки, але зупинити 50 вагонів, які були завантажені рудою, не вийшло б.

На місце події викликали правоохоронців, вони і будуть з’ясовувати всі деталі трагедії.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в АНД районі згорів 43-річний чоловік.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловікаУкраїнська

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