У неділю, 24 грудня, на лінію “101” повідомили про пожежу на вулиці Новоковальська Амур-Нижньодніпровського району.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на території приватного домоволодіння всередині одноповерхової літньої кухні горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували. У помешканні ДСНС-ники виявили тіло 43-річного чоловіка.
До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
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