У Дніпрі в АНД районі згорів 43-річний чоловік - Днепр Инфо
У Дніпрі в АНД районі згорів 43-річний чоловік
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Сегодня 10:00

Що стало причиною займання - поки невідомо.
Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі згорів 43-річний чоловік

Фото умовне.

У неділю, 24 грудня, на лінію “101” повідомили про пожежу на вулиці Новоковальська Амур-Нижньодніпровського району.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на території приватного домоволодіння всередині одноповерхової літньої кухні горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували. У помешканні ДСНС-ники виявили тіло 43-річного чоловіка.

До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

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Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі згорів 43-річний чоловікУкраїнська

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