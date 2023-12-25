У Дніпрі в АНД районі згорів 43-річний чоловік

Що стало причиною займання - поки невідомо.

У неділю, 24 грудня, на лінію “101” повідомили про пожежу на вулиці Новоковальська Амур-Нижньодніпровського району.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на території приватного домоволодіння всередині одноповерхової літньої кухні горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували. У помешканні ДСНС-ники виявили тіло 43-річного чоловіка.

До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

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